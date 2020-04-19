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    • 19.04.2020 18:23
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    'den ’a getirilen Türk vatandaşları yurda yerleştirildi

    'nden koronavirüs tedbirleri kapsamında ’a getirilen 175 Türk vatandaşı, sağlık kontrollerinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

    KKTC'den getirilen vatandaşlar yurtlara yerleştirildi

    'nden koronavirüs tedbirleri kapsamında 'a getirilen Türk vatandaşlar yurtlara yerleştirildi.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca yürütülen ortak çalışma sonucunda 'deki Türk vatandaşları uçakla Muş'a getirildi.

    Muş Alparslan Havalimanı'na getirilen vatandaşlar, burada ilk olarak sağlık kontrolünden geçirilip, valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından polis ve jandarma eşliğinde otobüslerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Müştakbaba Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurt bahçesinde karanfillerle karşılanan vatandaşlar, burada kurulan stantta kayıt işlemleri yapıldıktan sonra odalarına yerleştirildi. KKTC'den gelen vatandaşları karşılayan İl Müdürü Veysi As, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, İl Merkez Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Temiz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Çengelçik, havalimanı ve yurttaki organizasyonları sağladı.

    14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR
    Muş'ta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Muş Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve tarafından karşılanacak.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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