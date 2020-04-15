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    • 15.04.2020 12:55
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    Son dakika: Dışişleri Bakanı : Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ülkemize getireceğiz

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı , yeni tip virüs (Kovid-19) salgını sürecinde yurt dışında bulunan 25 bin vatandaşı Türkiye'ye getirdiklerini, halen yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran Türkleri de karantina koşullarını hazırlayarak en kısa sürede getireceklerini bildirdi.

    Çavuşoğlu duyurdu: Ülkemize getireceğiz

    Çavuşoğlu, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

    "Bugüne kadar, yurt dışında geçici süreliğine bulunan ve dönmek isteyen 70 ülkeden 25 bin vatandaşımızı ülkemize getirerek karantina altına aldık. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) talimatlarıyla, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşlarımızı karantina koşullarını hazırlayarak inşallah en kısa sürede ülkemize getireceğiz."

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    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ülkemize getireceğiz
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