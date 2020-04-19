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    • 19.04.2020 17:01
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    , 'deki HD'lı 'na hakaret ettiği gerekçesiyle ceza almıştı! O kararın arkasından skandal çıktı!

    'lı teröristlerin cenazelerine gitmesiyle tanınan 'li , eli kanlı terör örgütünün 2018 yılında yaptığı katliamı 'faili meçhul' olarak lanse etmişti. Bir sosyal medya kullanıcısı oaln , Tanrıkulu'na tepki göstererek, "Ne faili meçhulü! Seninkiler yaptı, yapıyor. Bu alçaklığa az yüzünüz kızarsın, kravatlı militanlar" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından konunun yargıya taşınması üzerine Hatice Olgun’a 10. ’nde 4500 lira para cezası verildi. Ancak verilen kararın arkasından bir skandal çıktı. Hakimin Olgun'a hiçbir sabıka kaydı olmamasına rağmen ‘Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılması(HAGB)’uygulamadığı anlaşıldı. İşte detaylar...

    O kararın arkasından skandal çıktı!

    'nın Doğubayazıt İlçesi'nde 'nin sandık müşahidi olan 26 Haziran 2018'de terör örgütü tarafından katledildi. PKK, 'yi öldürdüğünü kabul etti. Şehit Mevlit Bengi'nin vahşice PKK tarafından öldürülmesi Türkiye toplumu tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

    CHP'Lİ TANRIKULU ESİP GÜRLEMİŞTİ!
    Milletvekili ise sosyal medya hesabından "'ta bakkal Mevlüt Bengi korkunç bir biçimde katledilmiş. Bu bir vahşettir, yargısız infazdır, terördür! Bu vahşeti faili meçhul bırakmamak Hükümetin görevidir" dedi.

    TANRIKULU'NA CEVAP: AZ YÜZÜNÜZ KIZARSIN
    İletisinde terör örgütü PKK'dan söz etmeyen CHP'li Tanrıkulu'na sosyal medyadan "Ne faili meçhulü! Seninkiler yaptı, yapıyor. Bu alçaklığa az yüzünüz kızarsın, kravatlı militanlar" diye bir yorum gönderdi.

    Tanrıkulu, kendisine cevap yollayan Olgun'u şikayet etti ve savcılık dava açtı. 10. 'nde yapılan yargılamada kendisine 4 bin 500 lira para cezası kesildi.

    Olgun'a verilen cezanın altından garip detay çıktı. Mahkeme hakiminin, Hatice Olgun hakkında ceza verirken karar duruşmasında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması(HAGB) uygulamadığı anlaşıldı. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231. maddesinde düzenlenen HAGB, 2 yılın altında ceza alan kişilere eğer sabıkası yoksa genellikle uygulanıyor.

    İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nin bu hükmü uygulamaması şaşaırtıcı bulunuyor.

    Mahkeme kararında 'yeniden suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığı' bu yüzden de HAGB uygulanmadığı ileri sürülüyor. Bu kanaatin nasıl olışmadığı ise bilinmiyor.

    Hatice Olgun ise kendisi hakkında katatı beren mahkeme hakimi ile hiç yüz yüze gelmediğini söylüyor. Bu kanaatin nasıl oluştuğunu bilmediğini kaydediyor.

    Olgun, "Mahkemenin Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasına Yer olmadığına kararı verilmesi bir hak gaspıdır. Hakkımda olumlu kanaat oluşmaması ifadesinin kullanılmasını da anlamıyorum. Yazılı ifademde saygısızca bir ifade kullanmadım. Sayın kelimesiyle mahkemeye hitap ettim. Uygun bir dil kullandım. Hiçbir sabıka kaydım yok. Mahkemenin kararı için itiraz yoluna gideceğim. Bu kararda bir kasıt var. İdeolojik bir karar olduğunu düşünüyorum. Avukatımla itiraz başvurumda bunları da dile getireceğim." dedi. (Sabah)

    Haberler Güncel Hatice Olgun, CHP'deki HDPKK'lı Sezgin Tanrıkulu'na hakaret ettiği gerekçesiyle ceza almıştı! O kararın arkasından skandal çıktı!
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