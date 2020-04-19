'PLAZMA BAĞIŞI RİSKLİ DEĞİL'

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, plazma bağışının sağlık açısından riskli olmadığı belirtilerek, ''Aferez işlemi sırasında kanın ayrıştırılması için kullanılan setler tek kullanımlık ve sterildir. Setler kapalı sistem olarak çalışır. İşlem sırasında kan cihazla dahi temas etmemektedir'' denildi.

Öte yandan, immün plazma tedavisinin tamamen ücretsiz olduğu ve Sağlık Bakanlığı tarafından karşılandığı kaydedildi.