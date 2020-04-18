Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde AK Parti'nin sandık müşahidi olan Mevlüt Bengi 26 Haziran 2018'de terör örgütü PKK tarafından katledildi. Terör örgütü PKK, Mevlit Bengi'yi öldürdüğünü kabul etti. Şehit Mevlit Bengi'nin vahşice PKK tarafından öldürülmesi Türkiye toplumu tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

"BU ALÇAKLIĞA AZ YÜZÜNÜZ KIZARSIN, KRAVATLI MİLİTANLAR"

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise sosyal medya hesabından "Ağrı Doğubeyazıt'ta bakkal Mevlüt Bengi korkunç bir biçimde katledilmiş. Bu bir vahşettir, yargısız infazdır, terördür! Bu vahşeti faili meçhul bırakmamak Hükümetin görevidir" dedi. İletisinde terör örgütü PKK'dan söz etmeyen CHP'li Tanrıkulu'na Hatice Olgun sosyal medyadan "Ne faili meçhulü! Seninkiler yaptı, yapıyor. Bu alçaklığa az yüzünüz kızarsın, kravatlı militanlar" diye bir yorum gönderdi.





SİKAYETÇİ OLDU

Tanrıkulu, kendisine cevap yollayan Olgun'u şikayet etti ve savcılık dava açtı. İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada kendisine 4 bin 500 lira para cezası çıktığını iki gün önce öğrendi. Sabah'ın sorularını cevaplayan Olgun, Tanrıkulu ile arasında geçen davanın ayrıntılarını anlattı.





"BAĞIŞ YAPMAMI İSTEDİ, KABUL ETMEDİM"

Samsun'da yaşayan ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde çalışan Hatice Olgun, sosyal medyadaki yorumundan bir yıl sonra Tanrıkulu ile uzlaşması için arabulucunun kendisini aradığını söyledi. Arabulucunun uzlaşma isteyip istemediğini sorduğunu, dava işi uzamaz diye düşünüp uzlaşma şartlarının ne olduğunu sorduğunu belirtti.

Ongun, avukatı aracılığıyla Tanrıkulu'nun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) 5 bin lira para bağışı yaparsa kendisine dava açılmayacağının iletildiği ifade etti. Olgun "ÇYDD'ne bağış yapmak istemediğimi, bunu kabul etmediğimi Tanrıkulu'na ilettirdim. 'Dava açarlarsa açsınlar' diye düşündüm. Ben haklı olduğumu düşünüyordum ve en fazla sembolik bir ceza çıkar sanıyordum. Hakaret davası açılınca çalıştığım için ve işimden izin almak istemediğim için 20 sayfalık savunmamı kendim hazırlayıp Samsun'dan İstanbul Adalet Sarayı'na gönderdim" dedi.







"TANRIKULU'NUN HDP ÇİZGİSİNDE OLDUĞUNU TÜRKİYE BİLİYOR"

İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen hakaret davasında 4 bin 500 lira para cezası çıkınca şoke olduğunu anlatan Olgun "CHP'li HDP çizgisindeki vekillere hiçbir şekilde işlem yapılmazken, normal bir yorum yaptığım halde, kamuoyuna mal olmuş bir gerçekliği dile getirdiğimi düşündüğüm için attığım tweetten dolayı ceza aldım. Tanrıkulu'nun HDP çizgisinde bir CHP'li olduğunu Türkiye'deki herkes biliyor. Twitter'da Tanrıkulu'na 'Sizinkiler yaptı, kravatlı militanlar' şeklinde yazarken militanı teröristten ayırarak kullanacak kadar bilgim var benim. Elinde silah olmadan da bir düşünceyi savunabiliyor. 'Kravatlı militanlar'dan kastım HDP çizgisiydi. HDP'nin eş başkanları tutuklu ve PKK ile bağları var. Hakaret davasındaki bana kesilen cezayla yargı kendisiyle çelişmiş olmuyor mu? Salı günü hakaret davasında toplam 4 bin 500 ayrıca masrafları ilave ederek, 24 aya bölüp ceza kestiklerini tebliğ ettiler. Ben ise hakaret davasında normal olan yorumuma ceza kesileceğini düşünmedim" diye konuştu.

"DEVLETİ SUÇLAMASI İNSANI ÇİLEDEN ÇIKARIYOR"

Tanrıkulu'nun sosyal medyadan attığı iletide PKK'nın adını geçirmemesinin bir savunma mekanizması olduğunu düşündüğünü belirten Olgun, "Bu şahsın teröristlere karşı Hendek'te, SİHA'lara karşı duruşu açıktı. Tanrıkulu'nun devletimizin terörle mücadelesinde askerlerimiz Güneydoğu'da şehit olduğunda üzüldüğünü düşünmediğim gibi Ağrı'da PKK'nın bir sivili, bir aile babasını, bir Kürt'ü şehit ettiğinde de üzüldüğünü sanmıyorum. PKK da katliamı üstlendiği halde, Tanrıkulu'nun pişkin pişkin "Bu vahşeti faili meçhul bırakmamak Hükümetin görevidir" diyerek devleti suçlaması insanı çileden çıkarıyor. Böylece PKK'yı koruyor, teröristlerin resmini yanı başına alıyor ve bunları yaparken insanları çileden çıkarıyor!" diye ifade etti.





"DOKUNULMAZLIĞI KALKAN YAPIYORLAR!"

20 sayfalık savunmasında Tanrıkulu hakkında terör örgütlerine destek verdiğine dair basından topladığı bilgileri ekleyerek savunmasını mahkemeye sunduğunu ifade eden Olgun, "Hakaret davasında ceza almayı beklemiyordum Teröristleri koruyan ve halka küfür eden CHP'li vekillerin onca videoları var. Ancak dokunulmazlığı kendilerine kalkan yapmışlar" diye tepki gösterdi.

"HAKARET DAVASININ PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Sabah'ın haberine göre; Hatice Olgun, bugün Samsun Adliyesi'ne üst mahkemeye müracaat edebilmek için gittiğini ama koronavirüsü salgını nedeniyle 30 Nisan'a kadar her tür başvurunun ertelendiğini belirtti. Olgun, "Başvuru hakkım saklı, bu hakaret davasının peşini bırakmayacağım, en üst mahkemeye kadar gideceğim. Çünkü ben haklı olduğumu düşünüyorum" dedi.