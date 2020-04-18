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    • 18.04.2020 16:58
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    : AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'nin "" yalanına sert tepki

    haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında 'nin yalanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Olmayan bir hastaneyi varmış gibi gösteriyorlar. Olmayan bir şeyi siyaset için yalanla ortaya atıyorlar." dedi. Çelik, "Belediyenin vatandaş için harcaması gereken kaynaklar siyasi propaganda için heba ediliyor." ifadelerini kullandı. Öte yandan sözde sahra hastanesi için mühürlenme kararı alındığı belirtildi.

    CHP'nin sahra hastanesi iddiasına sert tepki

    SGK Genel Müdürüyken, kurumu borç batağına sürükleyip hastaneleri çöp içinde bırakan lideri Kemal , aynı kafa yapısıyla bu kez boş fuar binasını "örnek sahra hastanesi" olarak gösterdi.


    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında CHP'nin yalanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "Halka yalan söylemeyin. Bizi dünyaya rezil etmeyin. Sahra Hastanesi yaptık diyorlar. Orası fuar alanı. Kendi sözcüleri, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu yalanlıyor. Olmayan bir hastaneyi varmış gibi gösteriyorlar.



    Olmayan bir şeyi siyaset için yalanla ortaya atıyorlar. 'daki hastane sayısı zaten salgın için yeterli.



    KAYNAKLAR SİYASİ PROPAGANDA İÇİN HEBA EDİLİYOR
    Kamu kaynaklarını israf ettiler. Orada bir hastane olmadığı ortaya çıkınca, 1 haftada yatak taşımaya çalıştılar. Adana'nın kaynaklarını israf ediyorlar. Oradaki israf edilen kaynaklar CHP'li vatandaşların vergilerinden de gidiyor.

    TÜRKİYE KUDRETİNİ GÖSTERDİ
    İtalya'ya, İspanya'ya, İngiltere'ye, Sırbistan'a yardım gönderdik. Başka bir ülke oldu mu yardım eden? Bakın, Çekoslovakya bölgesinde birbirlerinin maskelerini çaldılar. Rusya askeri araçları yardım getirdi diye Avrupa sokaklarında gezdi. Avrupa ülkeleri vatandaşlarını parası ile bile geri almak istemedi. Biz her yerdeki vatandaşımızın yardımına koştuk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kudretini göstermiştir."



    MÜHÜRLENME KARARI
    Öte yandan CHP'nin hastane dediği yer için Sağlık Müdürlüğü'nün harekete geçtiği öğrenildi. Gelen haberine göre "sahra hastanesi" denilen fuar alanı mühürlenecek.

    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'nin "sahra hastanesi" yalanına sert tepki
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