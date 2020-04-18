SGK Genel Müdürüyken, kurumu borç batağına sürükleyip hastaneleri çöp içinde bırakan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aynı kafa yapısıyla bu kez boş fuar binasını "örnek sahra hastanesi" olarak gösterdi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında CHP'nin Sahra Hastanesi yalanı ile ilgili açıklamalarda bulundu.





Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Halka yalan söylemeyin. Bizi dünyaya rezil etmeyin. Sahra Hastanesi yaptık diyorlar. Orası fuar alanı. Kendi sözcüleri, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu yalanlıyor. Olmayan bir hastaneyi varmış gibi gösteriyorlar.







Olmayan bir şeyi siyaset için yalanla ortaya atıyorlar. Adana'daki hastane sayısı zaten salgın için yeterli.







KAYNAKLAR SİYASİ PROPAGANDA İÇİN HEBA EDİLİYOR

Kamu kaynaklarını israf ettiler. Orada bir hastane olmadığı ortaya çıkınca, 1 haftada yatak taşımaya çalıştılar. Adana'nın kaynaklarını israf ediyorlar. Oradaki israf edilen kaynaklar CHP'li vatandaşların vergilerinden de gidiyor.





TÜRKİYE KUDRETİNİ GÖSTERDİ

İtalya'ya, İspanya'ya, İngiltere'ye, Sırbistan'a yardım gönderdik. Başka bir ülke oldu mu yardım eden? Bakın, Çekoslovakya bölgesinde birbirlerinin maskelerini çaldılar. Rusya askeri araçları yardım getirdi diye Avrupa sokaklarında gezdi. Avrupa ülkeleri vatandaşlarını parası ile bile geri almak istemedi. Biz her yerdeki vatandaşımızın yardımına koştuk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kudretini göstermiştir."







MÜHÜRLENME KARARI

Öte yandan CHP'nin hastane dediği yer için Sağlık Müdürlüğü'nün harekete geçtiği öğrenildi. Gelen son dakika haberine göre "sahra hastanesi" denilen fuar alanı mühürlenecek.



