Son dakika: Metrobüsteki yoğunluk isyan ettirdi! CHP'li İBB araçları garajda tutmaya devam ediyor

İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki halen insan yoğunluğu devam ediyor. İBB'nin sefer sayılarını azaltması ve otobüs ile metrobüsleri garajlarda tutması sonucu metro, metrobüs ve otobüslerde yoğunluk yaşanıyor.

Bugün sabah saat 08:00'da Avcılar Söğütlüçeşme Metrobüs Hattı'nda yine yoğunluk yaşandı. İşe gitmek zorunda kalan İstanbullu, sosyal mesafenin uyulmadığı yolculukta zor anlar yaşadı.





METROBÜSTE SOSYAL MESAFEYİ UNUTUN

Sabahın erken saatlerinde işlerine giden İstanbullu, metrobüste koronavirüs buluşma korkusu yaşayarak işlerine ulaştı. Metrobüste yolcu sayısından kaynaklı sosyal mesafe de korunamadı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenerek sosyal medyaya paylaşıldı.





'İNSANLARI MAĞDUR EDİYORSUNUZ'

@kerem02468 isimli sosyal medya kullanıcı metrobüs yolculuğunu paylaştıktan sonra şöyle dedi: "Her nobete giderken metrobuste ayni şeyler. Çok mu zor bunu düzeltmek? @ibbBeyazmasa @iettdestek araç kodu da m4578 plakayı da inince yazarım ama hiçbir şey değişmeyecek tabi." "Her durakta kalabalık artıyor. Bravo cidden. Her gün yazılmasına rağmen insanları mağdur ediyorsunuz. @ibbBeyazmasa @iettdestek @ekrem_imamoglu

Bir sosyal medya kullanıcısı da bu mesaja, "Sabret 4 yıl daha var..." diye cevap verdi.



SABAH