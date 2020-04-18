Zonguldak Valisi kimdir? Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş kimdir? Sağlık çalışanlarına yönelik sözleri nedeniyle tepki çeken Vali Bektaş, sağlık çalışanlarından özür diledi. Sağlık çalışanlarının kendi aralarındaki ilişkide yeteri kadar dikkatli olmadıklarını söyleyen Vali Bektaş'ın bu sözleri sosyal medyanın ilk sırasına oturdu. Bu sözlerin ardından Vali Bektaş bir açıklama daha yaptı ve sağlık çalışanlarından özür diledi. Peki, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş kimdir?

ERDOĞAN BEKTAŞ NE DEDİ?

Dün düzenlenen basın toplantısında kent genelindeki 567 pozitif vakadan 137'unun sağlık çalışanı olduğunu ifade eden Vali Bektaş, "Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize götürdüğü yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Bu gerçekten zor oldu. Misafirhanede onları misafir ettik. Onlardan ücret almadık. Ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeteri kadar dikkatli olmadıkları için hem kendilerini sıkıntıya sokuyorlar hem bizi sıkıntıya soktular. Bunun da artık azalacağını varsayıyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız. Kendi hayatlarını ortaya koyan insanlar ama yeteri kadar dikkatli olmayınca sıkıntı yaşıyoruz" dedi.