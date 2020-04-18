Corona'dan ölümler ABD'de 35 bini aştı. İngiltere'de de 40 bin kayıp ihtimalinin bulunduğu açıklandı. Fransa'da ise virüs, uçak gemisi Charles De Gaulle'e de sıçradı. Kıyıya yanaşamayan gemi okyanusta karantinaya alındı.







CHARLES DE VİRÜS!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, salgın Fransız donanmasına sıçradı. Charles De Gaulle uçak gemisinde görevli bin 767 kişiden oluşan mürettebatın 668'inde virüs tespit edilmesinin ardından tüm mürettebat karantina altına alındı. Mürettebatın yakınları ise karantina şartlarının uygun olmadığını dile getirirken, karantina odalarında 3'er kişi kalınmasından dolayı kaygılı olduklarını ifade etti. Öte yandan yetkililer, virüsün 13-16 Mart arası Fransa'nın Atlantik kıyısında bulunan Brest kentinde bulaşmış olabileceğini düşündüklerini ifade etti.





ŞARTLAR YETERSİZ HER ODADA 3 KİŞİ KALIYOR

Fransız uçak gemisinde bulunan personele Covid- 19 testi yapılıyor.







Karantina altına alınan mürettebatın endişeli bekleyişi sürüyor.

