Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    nükleer uçak gemisi de , Atlas Okyanusu’nda karantinaya alındı

    Corona'dan ölümler 'de 35 bini aştı. 'de de 40 bin kayıp ihtimalinin bulunduğu açıklandı. 'da ise virüs, uçak gemisi De 'e de sıçradı. Kıyıya yanaşamayan gemi okyanusta karantinaya alındı.

    Okyanusta tek başına

    Corona'dan ölümler 'de 35 bini aştı. 'de de 40 bin kayıp ihtimalinin bulunduğu açıklandı. 'da ise virüs, uçak gemisi De 'e de sıçradı. Kıyıya yanaşamayan gemi okyanusta karantinaya alındı.



    CHARLES     DE VİRÜS!
    Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, salgın donanmasına sıçradı. Charles De Gaulle uçak gemisinde görevli bin 767 kişiden oluşan mürettebatın 668'inde virüs tespit edilmesinin ardından tüm mürettebat karantina altına alındı. Mürettebatın yakınları ise karantina şartlarının uygun olmadığını dile getirirken, karantina odalarında 3'er kişi kalınmasından dolayı kaygılı olduklarını ifade etti. Öte yandan yetkililer, virüsün 13-16 Mart arası Fransa'nın Atlantik kıyısında bulunan Brest kentinde bulaşmış olabileceğini düşündüklerini ifade etti.



    ŞARTLAR YETERSİZ HER ODADA 3 KİŞİ KALIYOR
    Fransız uçak gemisinde bulunan personele Covid- 19 testi yapılıyor.



    Karantina altına alınan mürettebatın endişeli bekleyişi sürüyor.

    Haberler Güncel Fransız nükleer uçak gemisi Charles de Gaulle, Atlas Okyanusu’nda karantinaya alındı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri