Fransa'nın Atlantik Okyanusu'nda bulunan uçak gemisi Charles De Gaulle'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı artıyor.
668 KORONA VAKASI TESPİT EDİLDİ
Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gemideki 1767 personele Kovid-19 testi yapıldığı, 668'inin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 görülenlerin 31'inin Fransa'nın Toulon kentindeki askeri hastaneye nakledildiği bildirildi.
Atlantik Okyanusu'nda bulunan geminin 23 Nisan'da Fransa'nın Toulon Limanı'na döneceği açıklanmıştı.