Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 15.04.2020 22:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.04.2020 22:26
    ABONE OL

    'nın uçak gemisi 'de koronavirüs vaka sayısı 668'e yükseldi

    'nın 'nda bulunan uçak gemisi 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen personel sayısının 668'e çıktığı bildirildi.

    Fransız gemisinde vaka sayısı artıyor!

    'nın 'nda bulunan uçak gemisi 'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı artıyor.

    668 KORONA VAKASI TESPİT EDİLDİ
    Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gemideki 1767 personele Kovid-19 testi yapıldığı, 668'inin sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

    Açıklamada, Kovid-19 görülenlerin 31'inin Fransa'nın Toulon kentindeki askeri hastaneye nakledildiği bildirildi.

    Atlantik Okyanusu'nda bulunan geminin 23 Nisan'da Fransa'nın Toulon Limanı'na döneceği açıklanmıştı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Dünya Fransa'nın uçak gemisi Charles de Gaulle'de koronavirüs vaka sayısı 668'e yükseldi
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri