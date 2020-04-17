Dornaz alfa, nedir, ne anlama geliyor? Koronavirüs salgınını önlemek için aşı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Aşı ve tedavi geliştirmek için çalışmalar yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran bir açıklama geldi. Prof. Dr. Ercüment Ovalı Twitter hesabından bu gece Türkiye'yi heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık. Ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim." açıklamasını yaptı. Dornaz Alfa ismi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşüyor. Etken maddeleri araştırılmaya başlandı. İşte Koronavirüs aşısı bulundu mu? Dornaz Alfa nedir? Ercüment Ovalı korona ilacını buldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...