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Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yollarında hummalı çalışma! Açılışa 3 gün kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açılışı öne çekilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına 3 gün kala yolları ortaya çıktı. Yolların büyük kısmı tamamlanırken kalan kısımlar için ise yürütülen hummalı çalışmalar havadan görüntülendi.

17.04.2020 11:59 - Son Güncelleme: 17.04.2020 12:19
Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yollarında hummalı çalışma! Açılışa 3 gün kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapımını hızlandırılması talimatı verdiği 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi açılışı için gün sayıyor.

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Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yollarında hummalı çalışma! Açılışa 3 gün kaldı

Açılışına 3 gün kalan hastanenin yollarındaki büyük kısım tamamlandı.

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yollarında hummalı çalışma! Açılışa 3 gün kaldı

Yolların kalan kısmı için hummalı şekilde yürütülen çalışmalar sürüyor havadan görüntülendi.

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yollarında hummalı çalışma! Açılışa 3 gün kaldı

Havadan çekilen yapımı biten hastanenin yollarının da büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü.

Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yollarında hummalı çalışma! Açılışa 3 gün kaldı

Havadan çekilen görüntülerde açılışa gün sayan şehir hastanesinde iş makinelerinin kalan yolların tamamlanması için çalıştığı görülüyor.

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