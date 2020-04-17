Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.





İYİLEŞEN HASTA SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün test sayısı 40 bin 427, vaka sayısı 4 bin 801, iyileşen hasta sayısı 1415, vefat sayısı ise 125 olarak kayıtlara geçti.