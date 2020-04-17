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    • 17.04.2020 12:57
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    Son dakika: İstanbullular dikkat! Hafta sonu ına yeni düzenleme

    Son dakika haberi... Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı İstanbul’da sabah saat 07.00-10.00, akşam ise 17.00-20.00 saatleri arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi gerçekleştirecek. büs hattında ise sabah saat 06.00-10.00, akşam 16.00-20.00 saatleri arasında 240 sefer yapılacak.

    Hafta sonu ulaşımına yeni düzenleme

    (), sokağa çıkma yasağının uygulanacağı hafta sonu ında yeni düzenlemelere gitti. Yapılan düzenleme kapsamında sabah saat 07.00-10.00, akşam ise 17.00-20.00 saatleri arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi gerçekleştirecek. büs hattında, sabah saat 06.00-10.00, akşam 16.00-20.00 saatleri arasında 240 sefer yapılacak.

    İBB, toplu ulaşımda sosyal mesafe kuralının rahat bir şekilde uygulanması için hafta sonu raylı sistem ve vapur seferleri de düzenleyecek. METRO AŞ'nin işlettiği M1, M2, M3, M4, M5, T1 ve T4 hatlarında, 2 gün sokağa çıkma yasağı boyunca saat 7-10 ve 17-20 saatleri yarım saatlik aralıklarla metrolar çalışacak.



    M6 Etiler-Hisarüstü Metro Hattı, sokağa çıkma yasağı boyunca çalışmayacak, 20 Nisan Pazartesi'den itibaren tekrar seferlere başlayacak. Pierloti ve Maslak teleferik hatları ile T3 Moda Nostaljik Tramvayı ve F1 Taksim Kabataş Füniküleri, salgın tedbirleri kapsamında alınan kararla durdurulmuştu.

    ŞEHİR HATLARI AŞ de Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar, Bostancı-Adalar, Sarıyer-R. Kavağı-A. Kavağı, İstinye-Çubuklu olmak üzere toplam 7 hatta, 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Adalar hatları da ihtiyaca yönelik olarak devam edecek.

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