Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunarak 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ı, vefatının 27. yılında andı.
Bakan Albayrak, paylaşımında "Ülkemizin kalkınma yolculuğunda önemli bir değişime öncülük ederek milletimizin hafızasında ve gönlünde önemli bir yer sahibi olmuş devlet adamı ve siyasetçi 8. Cumhurbaşkanımız merhum #TurgutÖzal'ı vefatının 27. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Bakan Albayrak, paylaşımında "Ülkemizin kalkınma yolculuğunda önemli bir değişime öncülük ederek milletimizin hafızasında ve gönlünde önemli bir yer sahibi olmuş devlet adamı ve siyasetçi 8. Cumhurbaşkanımız merhum #TurgutÖzal'ı vefatının 27. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Ülkemizin kalkınma yolculuğunda önemli bir değişime öncülük ederek milletimizin hafızasında ve gönlünde önemli bir yer sahibi olmuş devlet adamı ve siyasetçi 8. Cumhurbaşkanımız merhum #TurgutÖzal'ı vefatının 27. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/YDdn8LHFuu— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 17, 2020