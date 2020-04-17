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    • 17.04.2020 12:34
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    'tan 8. merhum 'ı anma mesajı

    Son dakika... , Twitter'dan bir paylaşımda bulunarak 8. merhum 'ı vefatının 27. yılında andı.

    Bakan Albayrak'tan anlamlı mesaj
    , sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunarak 8. merhum 'ı, vefatının 27. yılında andı.

    Bakan Albayrak, paylaşımında "Ülkemizin kalkınma yolculuğunda önemli bir değişime öncülük ederek milletimizin hafızasında ve gönlünde önemli bir yer sahibi olmuş devlet adamı ve siyasetçi 8. Cumhurbaşkanımız merhum #TurgutÖzal'ı vefatının 27. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.



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