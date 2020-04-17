Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 17.04.2020 10:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2020 10:33
    ABONE OL

    – A101 – ŞOK – Migros ! , kaçta kapanıyor?

    Marketler açılış kapanış saatleri yoğun şekilde sorgulanıyor. , kaçta kapanıyor? , A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle market saatleri yeniden düzenlenmişti. 18 Nisan (Yarın) gününden itibaren sokağa çıkma yasağının başlayacak olması nedeniyle vatandaşlar marketlerden alışverişini yapmak istiyor. Peki, marketler açılış kapanış saatleri kaç? Detaylar haberimizde…

    BİM – A101 – ŞOK – Migros market çalışma saatleri! Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    Marketler açılış kapanış saatleri yoğun şekilde araştırılıyor. BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Marketlerin çalışma düzeni geçtiğimiz haftalarda değiştirilmişti. Yarından itibaren sokağa çıkma yasağının başlayacak olması nedeniyle, market çalışma saatleri sorgulanmaya devam ediyor. Peki, marketler açılış kapanış saatleri kaç? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, sizler için derlediğimiz BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri!

    MARKETLER AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ!

    BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    Açılış saati: 10:00

    Kapanış saati: 20:00

    A101 MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    A101 Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

    Açılış saati: 10:00

    Kapanış saati: 20:00

    ŞOK MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    ŞOK Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.

    Açılış saati: 09:00

    Kapanış saati: 21:00

    CARREFOURSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    CarrefourSA Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.

    CarrefourSA açılış saati: 09.00 (AVM mağazalarının açılış saati 10.00)

    CarrefourSA kapanış saati: 22.00

    MİGROS AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

    Migros Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.

    Migros açılış saati: 09.00

    Migros kapanış saati: 22.00

    MARKETTE EN FAZLA KAÇ KİŞİ OLACAK?

    Özetle market 100 metrekareyse içerde en fazla 10 kişi olabilecek.

    MARKETLER HAFTA SONU AÇIK MI?

    17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00 itibari ile başlayacak sokağa çıkma yasağı ile birlikte açık kalacak yerlerin listesi belirtildi. İşte açık kalacak yerlerin listesi:

    a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

    b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

    c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

    d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

    e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

    f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
    g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

    h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,
    Haberler Ekonomi BİM – A101 – ŞOK – Migros market çalışma saatleri! Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri