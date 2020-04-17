BİM – A101 – ŞOK – Migros market çalışma saatleri! Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Marketler açılış kapanış saatleri yoğun şekilde araştırılıyor. BİM, A101, ŞOK, Migros ve diğer marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. Marketlerin çalışma düzeni geçtiğimiz haftalarda değiştirilmişti. Yarından itibaren sokağa çıkma yasağının başlayacak olması nedeniyle, market çalışma saatleri sorgulanmaya devam ediyor. Peki, marketler açılış kapanış saatleri kaç? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, sizler için derlediğimiz BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri!
MARKETLER AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ!
BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Açılış saati: 10:00
Kapanış saati: 20:00
A101 MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
A101 Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 10:00
Kapanış saati: 20:00
ŞOK MARKET AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
ŞOK Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 21.00'de kapanıyor.
Açılış saati: 09:00
Kapanış saati: 21:00
CARREFOURSA AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
CarrefourSA Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
CarrefourSA açılış saati: 09.00 (AVM mağazalarının açılış saati 10.00)
CarrefourSA kapanış saati: 22.00
MİGROS AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
Migros Marketler Zinciri şubeleri sabah 09.00'da açılıyor ve akşam saat 22.00'de kapanıyor.
Migros açılış saati: 09.00
Migros kapanış saati: 22.00
MARKETTE EN FAZLA KAÇ KİŞİ OLACAK?
Özetle market 100 metrekareyse içerde en fazla 10 kişi olabilecek.
MARKETLER HAFTA SONU AÇIK MI?
17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00 itibari ile başlayacak sokağa çıkma yasağı ile birlikte açık kalacak yerlerin listesi belirtildi. İşte açık kalacak yerlerin listesi:
a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,
c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)
e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,
h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,