BİM – A101 – ŞOK – Migros market çalışma saatleri! Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

MARKETTE EN FAZLA KAÇ KİŞİ OLACAK?

Özetle market 100 metrekareyse içerde en fazla 10 kişi olabilecek.

MARKETLER HAFTA SONU AÇIK MI?

17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00 itibari ile başlayacak sokağa çıkma yasağı ile birlikte açık kalacak yerlerin listesi belirtildi. İşte açık kalacak yerlerin listesi:

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,