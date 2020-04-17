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    Son dakika: 'ndan "Corona" geçti, Kıyı Emniyeti "evde kalın" çağrısı yaptı

    Son dakika haberi... Panama bandıralı "" adlı gemi, 'ndan geçti. Gemiye kılavuzluk hiztemi veren , "Evde kalın" çağrısı yaptı.

    Boğaz'dan Corona geçti

    Norveç'ten yola çıkan Panama bandıralı "" isimli kargo gemisi, 'nı geçerek Ereğri'ye gitti. 289 metre boyundaki geminin geçişine , kılavuzluk etti.



    virüse karşı tulum giyip ve maske takan ekipler, gemiye çıktı. Gemiye Boğazı'ndan geçerken "Kurtarma 8" römorkörü de eşlik etti.



    Kılavuzluk hizmeti veren Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, "Bizler, tüm tedbirleri alarak 7/24 her koşulda hizmet vermeye devam ederken sizler; kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın" çağrısında bulundu.


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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