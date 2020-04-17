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    • Ekonomi
    • 17.04.2020 Gazete
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    Sokağa çıkma yasağında evlere ekmek-su ve gazete dağıtılacak

    31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı bu gece başlayacak. Fırınlar ile eczaneler açık kalacak. Ekmek, su ve gazete dağıtılacak. Mahalle bakkallarının sokağa çıkma yasağında açık kalması için gözler kararı verecek 'na çevrildi. Başkanı 'Bakkallar açık olursa hem vatandaş hem esnaf kazançlı çıkar' dedi.

    Evlere ekmek-su ve gazete
    Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 şehirde mahalle bakkallarının açık kalması talebine İçişleri Bakanlığı'nın vereceği yanıt beklenirken, başvuruyu yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bakkal ve büfeler açık olursa hem vatandaşımız hem esnafımız kazançlı çıkar" dedi.

    VERESİYE KOLAYLIĞI
    Vatandaşların     temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için mahalle bakkallarının önemli olduğunu vurgulayan , "Hafta sonları 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında bakkallar ve büfeler açık kalmalı. Açık olursa, vatandaşımız telaşa kapılmaz, önem taşıyan günlük ihtiyaçlarını hızlıca giderip kasa kuyruğu beklemeden evine dönebilir. Böylece sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak vatandaşımız ve esnafımız kazançlı çıkar" diye konuştu. Palandöken, vatandaşların ve esnafın sağlığını korumak adına alınan tüm önlemlerin arkasında olduklarının altını çizdi.

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