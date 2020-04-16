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    • 16.04.2020 16:52
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    Son dakika: ndan süresi boyunca "gazete dağıtımı" kararı

    Son dakika haberi... tarafından, 81 il valiliğine, hafta sonu 31 ilde uygulanacak ile ilgili genelge gönderildi. Sokağa çıkma yasağı süresince gazete dağıtımının evlere servis şekilde yapılması esas olacak.

    Gazete dağıtımı için önemli karar
    'nın ile ilgili yayınladığı son genelgeye göre açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar belli oldu. Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları da sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

    Genelgeye göre gazetelerin dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak. Genelgede ayrıca 'gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır' denildi.

    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı süresi boyunca "gazete dağıtımı" kararı
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