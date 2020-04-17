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    • 17.04.2020 22:49
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    ölüme terk etmişti! vatandaşı için gönderdi

    'da yaşayan 33 yaşındaki , geçirdiği kalp krizi sonrası ölüme terk edildi. Başkonsolosluğu'nun gönderdiği doktorun yaptığı muayenede hala şansının olduğunun belirtilmesi üzerine eşi 'den yardım istedi. Zekeriya Kılınç, tarafından gönderilen la Türkiye'ye getirildi.

    Türkiye vatandaşına sahip çıktı!

    yine vatandaşına sahip çıktı. 'nın şehrinde yaşayan Karamanlı 3 çocuk babası 33 yaşındaki , kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

    FİŞİ ÇEKİLMEK İSTENDİ
    Doktorlar, kalbi atıp fonksiyonlarının devam etmesine rağmen beyin fonksiyonları durduğu gerekçesiyle Türk vatandaşının, bağlı olduğu yaşam destek ünitesinin fişini çekmek istiyordu.

    Kılınç'ın ailesi ise Türkiye'nin Lyon Başkonsolosluğu'nun gönderdiği doktorun yaptığı muayenede hala şansı olduğunu söylemesi üzerine buna karşı çıkmış, bu yüzden Zekeriya'nın Türkiye'ye götürülerek orada tedavi edilmesini talep etmişti.

    LYON BAŞKONSOLOSLUĞU YALNIZ BIRAKMADI
    Sürecin en başından beri Kılınç'ı yalnız bırakmayan Lyon Başkonsolosluğu, son olarak gurbetçi vatandaşı havalimanına götürecek ambulansı dahi ayarlayarak, Zekeriya Kılınç'ın tedavi için Türkiye'ye gönderilmesinde büyük rol oynadı.

    TÜRKİYE AMBULANS UÇAK YOLLADI
    33 yaşındaki Karamanlı gurbetçiyi almak için Türkiye'nin gönderdiği , Kılınç'ı alarak Türkiye'ye getirdi.

    İLK DEĞERLERİ OLUMLU
    'nın gönderdiği ambulans uçakla alınarak perşembe gecesi Türkiye'ye getirilen ve tedavi altına alınan Zekeriya Kılınç'ın, ilk değerlerinin pozitif olduğu belirtildi.

    Haberler Güncel Fransa ölüme terk etmişti! Türkiye vatandaşı Zekeriya Kılınç için ambulans uçak gönderdi
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