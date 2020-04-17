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    • 17.04.2020 21:17
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu duyurdu: Salgınla mücadelede '' kabul edildi

    Son dakika haberine göre, , salgınıyla mücadele kapsamında kurulan 'nun 5'inci telekonferans görüşmesinde, salgınla mücadele konusundaki 'nin kabul edildiğini duyurdu.

    Salgınla mücadelede 'Ortak Bildiri' kabul edildi

    , salgınıyla mücadele kapsamında kurulan 'nun 5'inci telekonferans görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

    SALGINLA MÜCADELEDE 'ORTAK BİLDİRİ' KABUL EDİLDİ
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'la mücadele Uluslararası Koordinasyon Grubu'nun 5'inci telekonferans görüşmesini yaptık. Covid-19 sonrası dönemde küresel ekonominin iyileştirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. Salgınla mücadele konusundaki Ortak Bildiri'yi kabul ettik" dedi.

    Koronavirüs salgınına ilişkin uluslararası dayanışmayı artırmak için kurulan Uluslararası Koordinasyon Grubu toplantısına; Türkiye'nin yanı sıra Kanada, Güney Kore, Endonezya, Avustralya, Singapur, Fransa, Peru, Brezilya, Almanya, İtalya ve Birleşik Krallık katıldı.

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