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    • 17.04.2020 23:05
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    Akbaşoğlu'ndan ile ilgili algı operasyonlarına sert tepki! "=Çarpıtma, algı ve yalan"

    , muhalefetin ve bazı medya organlarının çarpıtarak gündeme getirdiği arsasının Başkanı  tarafından kiralanmasına ilişkin yalanlara yanıt verdi. Akbaşoğlu, "Bir çarpıtma ve buradan bir rant elde etmeye çalışıldığı oldukça açıktır." dedi. hesabından açıklamalarının yer aldığı videoyu yayınlayan Akbaşoğlu, "= Çarpıtma, Algı ve Yalan" ifadelerini kullandı.

    Altun ile ilgili algı operasyonlarına sert tepki!

    , muhalefetin ve muhalifet yandaşı medyanın algı operasyonlarına 'de yaptığı konuşma ile yanıt verdi. Başkanı 'un, ihaleye ve usülüne uygun olarak kiraladığı arazisine ilişkin çarpıtma haberlere ve muhalefetin algı yaratma üzerine kurulu tavrına değinen Akbaşoğlu, "Evinin hemen bitişiğindeki bir yer ile ilgili, her kendisinin hem komşularının güvenliğini de ilgilendiren boyutu itibarıyla, 2018, 2019 yıllarındaki ihalelerde talibi olmayan ufak araziyi 2020 yılında en yüksek bedeli ödeyerek kiralayan Fahrettin Altun ile ilgili güya orada bir yapılaşmaya gittiği, yapılaşmayı yıktığına dair tezviratlar ortaya atıldı. Ailesinin ve kendisinin açık adresi yayınlanarak hedef gösterildi." dedi.


    CHP EŞİTTİR ÇARPITMA, ALGI VE YALAN
    Emin Akbaşoğlu TBMM'deki oturumda yaptığı konuşmasını hesabından da paylaştı. Akbaşoğlu, "'ye giden 'li" dediler; YALAN çıktı. 'İmamoğlu'nu tehdit eden AK Partili' ALGISI oluşturdular, tehdit eden CHP'li çıktı, Şimdi de aynı şekilde Sayın Fahrettin Altun'a saldırıyorlar..." ifadelerini kullandı.

    Haberler Güncel AK Partili Akbaşoğlu'ndan Fahrettin Altun ile ilgili algı operasyonlarına sert tepki! "CHP=Çarpıtma, algı ve yalan"
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