AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, muhalefetin ve muhalifet yandaşı medyanın algı operasyonlarına TBMM'de yaptığı konuşma ile yanıt verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, ihaleye ve usülüne uygun olarak kiraladığı Vakıflar Genel Müdürlüğü arazisine ilişkin çarpıtma haberlere ve muhalefetin algı yaratma üzerine kurulu tavrına değinen Akbaşoğlu, "Evinin hemen bitişiğindeki bir yer ile ilgili, her kendisinin hem komşularının güvenliğini de ilgilendiren boyutu itibarıyla, 2018, 2019 yıllarındaki ihalelerde talibi olmayan ufak araziyi 2020 yılında en yüksek bedeli ödeyerek kiralayan Fahrettin Altun ile ilgili güya orada bir yapılaşmaya gittiği, yapılaşmayı yıktığına dair tezviratlar ortaya atıldı. Ailesinin ve kendisinin açık adresi yayınlanarak hedef gösterildi." dedi.



CHP EŞİTTİR ÇARPITMA, ALGI VE YALAN

AK Partili Emin Akbaşoğlu TBMM'deki oturumda yaptığı konuşmasını sosyal medya hesabından da paylaştı. Akbaşoğlu, "Külliye'ye giden CHP'li" dediler; YALAN çıktı. 'İmamoğlu'nu tehdit eden AK Partili' ALGISI oluşturdular, tehdit eden CHP'li çıktı, Şimdi de aynı şekilde Sayın Fahrettin Altun'a saldırıyorlar..." ifadelerini kullandı.