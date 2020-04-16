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    • 16.04.2020 19:02
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    'ta Sarısuat köyü tedbirleri kapsamında ya alındı

    'ın Doganşar ilçesine bağlı Sarısuat köyü de  salgını tedbirleri kapsamında altına alınarak 14 gün boyunca giriş ve çıkışlara kapatıldı.

    Bir köy daha karantinaya alındı

    'ın Doganşar ilçesine bağlı Sarısuat köyü de salgını tedbirleri kapsamında altına alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

    Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla Sivas Valiliği tarafından Doğanşar ilçesi Sarısuat köyü karantina altına alındı.14 gün boyunca köye giriş-çıkışlar yasaklandı.

    Valilikten yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Doğanşar ilçesi Sarısuat köyü 16.04.2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıha Kurulunca karantina altına alınarak köye giriş ve çıkış yasaklanmıştır" denildi.

    Sivas'ta halen Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Sütlüce, Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Suşehri ilçesi Çitlice, Çakırlı, Erence, Akşar, Aşağı Mahalle ile Tepeardı Mahallesi Canikdağı sokakta bulunan bulunan 15 kişinin yaşadığı aile apartmanı, Zara ilçesi Korkut köyü ve Merkez Mahallesi ile Tuzla, Ağılönü, Eskiköy, Uzunoğlan mezraları, Şarkışla ilçesi Yapracık ve Gölova ilçesi Boğazköy karantinada bulunuyor. Sarısuat köyü ile birlikte kentte karantinaya alınan yerleşim yeri sayısı 18'e yükseldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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