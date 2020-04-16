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    • Yaşam
    • 16.04.2020 13:33
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    • 16.04.2020 13:33
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    'ta Mesudiye köyü karantinaya alındı!

     Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'nca, 2 koronavirüs vakası görülmesi üzerine merkeze bağlı Mesudiye köyünün bugün itibariyle karantinaya alındığı bildirildi.

    Uşak'ta bir köy karantinaya alındı

    'ta, merkez ilçeye bağlı Mesudiye köyü, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

    Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'nca, 2 koronavirüs vakası görülmesi üzerine merkeze bağlı Mesudiye köyünün bugün itibariyle karantinaya alındığı bildirildi.

    Karar üzerine jandarma ekipleri, 180 haneli 412 nüfuslu köyün giriş ve çıkışlarına barikat kurdu. Köye giriş-çıkışlar yasaklandı. Kentte daha önce de Banaz ilçesine bağlı Gürlük köyü ile merkez ilçeye bağlı İlyaslı köyü karantinaya alınmıştı. Mesudiye Köyü ile karantina uygulanan köy sayısı 3'e yükseldi.

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