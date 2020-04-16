Uşak'ta, merkez ilçeye bağlı Mesudiye köyü, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, 2 koronavirüs vakası görülmesi üzerine merkeze bağlı Mesudiye köyünün bugün itibariyle karantinaya alındığı bildirildi.

Karar üzerine jandarma ekipleri, 180 haneli 412 nüfuslu köyün giriş ve çıkışlarına barikat kurdu. Köye giriş-çıkışlar yasaklandı. Kentte daha önce de Banaz ilçesine bağlı Gürlük köyü ile merkez ilçeye bağlı İlyaslı köyü karantinaya alınmıştı. Mesudiye Köyü ile karantina uygulanan köy sayısı 3'e yükseldi.