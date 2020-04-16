Siyah maske Corona'dan koruyor mu? Yıkanabilir siyah maske koruyucu mu? Sokaklarda birçok kişinin yüzünde görülen siyah maskelerle ilgili önemli bir uyarı geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, siyah maske takan vatandaşlar uyardı. Bu maskelerin koruyuculuk özelliği bulunmadığını ifade eden Pullukçu; "Bu maske cerrahi maskenin üzerine süs olarak takılabilir. Korunmak için bu maske uygun değil" dedi.

SİYAH MASKE KORUYOR MU?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu da salgına karşı yoğun olarak kullanılan ve 'yıkanabilir' denilerek satışa sunulan bu maskelerin kullanmanın koruyucu olmadığını vurguladı.