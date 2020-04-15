AFAD'dan gelen bilgiye göre Hatay'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.40 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssü Yayladağı olarak açıklandı. Deprem sonrası can ve mal kaybına olmadığı belirtildi. Bölgede saat 11.18'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İŞTE HATAY'DAKİ DEPREMLE İLGİLİ DETAYLAR



AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Hatay, Yayladağı açıklarında saat 10.40'ta 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Akdeniz'de Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

Akdeniz'de saat 01.37'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

SON DEPREMLER

