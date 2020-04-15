Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.04.2020 10:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.04.2020 11:29
    ABONE OL

    SON | 'dan açıklaması: 'da şiddetli deprem

    haberi... 'dan gelen bilgiye göre 'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.40 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssü Yayladağı olarak açıklandı. Bölgede saat 11.18'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

    Hatay'da korkutan deprem

    'dan gelen bilgiye göre 'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.40 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssü Yayladağı olarak açıklandı. Deprem sonrası can ve mal kaybına olmadığı belirtildi. Bölgede saat 11.18'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

    İŞTE HATAY'DAKİ DEPREMLE İLGİLİ DETAYLAR

    AFAD'DAN AÇIKLAMA
    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Hatay, Yayladağı açıklarında saat 10.40'ta 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Akdeniz'de Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

    Akdeniz'de saat 01.37'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

    SON DEPREMLER

    Haberler Güncel SON DEPREMLER | AFAD'dan son dakika açıklaması: Hatay'da şiddetli deprem
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri