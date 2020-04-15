Uçak seferleri var mı, başladı mı? Sorusu milyonlarca vatandaş tarafından internette araştırılmaya devam ediyor. Özellikle THY, Pegasus ve Anadolu jet seferleri hakkında bilgi alınmak isteniyor. Uçak sefer iptalleri hakkında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararlar doğrultusunda açıklamalar yapan havayolu firmaları, bazı bilgileri erişime açtı. THY şehirler arası uçuşların herhangi bir aksilik olmaması durumunda 20 Nisan'da başlayacağını duyurmuştu. Dış hat seferlerinin ise 20 Mayıs'a kadar çalışmayacağını söyledi. THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uçuşlarda önemli düzenlemelere gidildiği belirtildi. Peki THY ve Pegasus şehirler arası uçuş yapacak mı?