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    • 16.04.2020 00:18
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    Son dakika: 'den sokağa çıkma yasağı iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmamaktadır

    Son dakika haberi!  Emniyet Genel Müdürlüğü (), sosyal medyada yer alan 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    EGM'den o iddialara yalanlama

    Emniyet Genel Müdürlüğü (), sosyal medyada yer alan 23-26 Nisan ile 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    EGM'den yapılan açıklamada, sosyal medyadaki iddiaların gerçek olmadığı ve söz konusu iddialar hakkında gerekli tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

    Açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığı'nca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

    Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır."

    Haberler Güncel Son dakika: EGM'den sokağa çıkma yasağı iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmamaktadır
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