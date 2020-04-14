Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Türkiye geneli mi? Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada; 17 Nisan gece yarısından itibaren hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. Bu gelişmenin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Türkiye geneli mi? İşte detaylar…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınan yeni kararı açıkladı. Erdoğan, "17 nisan cuma gecesi saat 24.00'ten 19 nisan pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" dedi.