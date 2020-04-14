Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Türkiye geneli mi? Başkan Erdoğan tarafından yapılan açıklamada; 17 Nisan gece yarısından itibaren hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. Bu gelişmenin ardından hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Türkiye geneli mi? İşte detaylar…
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınan yeni kararı açıkladı. Erdoğan, "17 nisan cuma gecesi saat 24.00'ten 19 nisan pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum" dedi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TÜRKİYE GENELİ Mİ?
Kararla ilgili genelge henüz yayınlanmadı. Kararın geçtiğimiz hafta olduğu gibi 31 şehri kapsaması beklenirken, Türkiye geneli olup olmadığına dair bilgi şu anda yok.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?
Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.
TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASASI YETKİSİ NASIL KULLANILIR?
Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı 'yetkisi' iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa'da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:
Madde 3/l. "Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;"
2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun a ve b bentleri de şöyle:
a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,
b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,