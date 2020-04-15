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    • 16.04.2020 00:31
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    Sağlık Bakanı Koca'dan "" için 'ye teşekkür

    Teklifi'nin 'de kabul edilmesinin ardından teşekkür mesajı yayınladı. Koca mesajında, "Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca'dan Meclis'e teşekkür

    Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme ile Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulunda kabul edildi.

    Teklifin kabul edilmesinin ardından teşekkür mesajı yayınladı.

    "TÜM VEKİLLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"
    Koca mesajında, "Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası Teklifi, Yüce Meclisimizde grubu olan tüm partilerin mutabakatı ile gündeme alınıp, yasalaştı. Sağlık çalışanlarını şiddetten korumaya yönelik, bugüne dek en kapsamlı yasanın çıkmasında katkısı olan tüm vekillerimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan "Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası" için TBMM'ye teşekkür
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