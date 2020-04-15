Bilim adamları, Covid-19'un yarasalardan kaynaklandığına neredeyse kesin gözüyle bakıyor. Bu memeliler, milyonlarca yıldır varlıklarını sürdürüyor ve Ebola, kuduz ve Sars dahil olmak üzere insanları öldüren birçok virüsün kaynağı sayılıyor.

Ancak insanlar ve yarasalar etkileşime girmediği için, virüsler yarasadan başka bir hayvana geçiyor. Bu hayvanın ne olduğunu bulmak Covid-19'u ortadan kaldırmak için çok önemli. Çalışmada, araştırmacılar ZAP adı verilen ve virüsün genomunu parçalayarak çoğalmasını önleyen, önemli bir antiviral proteini inceledi.