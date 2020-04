GÜNLÜK ÇEKİLECEK ZİKİRLER!

Bir hafta boyunca,sabah namazından sonra aşagıdaki şekilde okunup dua edilirse,Allah'ın izniyle dua kabul olur.

Cumartesi günü 100 kere;

"la ; İlahe İlla ente subhaneke inni küntü mine'z-zalimin."

Pazar günü 100 kere;

" La İlahe İllal-lahü'l-Melikü'l-Hakku'l-Mübin."

Pazartesi günü 100 kere;

" La İlahe İllal-lahu Azizün Celilün,ya Aziz,Ya Celil"

Salı günü 100 kere;

" Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin sellim tesliman kesiren."

Çarşamba günü 100 kere;

" La ilahe İllal-lahu halisan muhlisan."

Perşembe günü 100 kere,

" La İlahe İllal-lahu halıku külli şey'in ve hüve ala külli şey'in Kadir."

Cuma günü 100 kere;

" Sübhan-Allah ve'l-hamdü li'llahi ve la ilahe İllallahu v'aallahu Ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-Aliyyi'l-Azim"

Tâhâ Sûresi 25-28. Ayetler;

Okunuşu: " ...Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli."

Anlamı: …Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar." (Taha Suresi 25-28)

İşlerin yolunda gitmesi için okunacak dua;

Yâ Hakim celle celalühü;

Bu mübarek isme her gün(78) defa okumaya devam edenin hacet ve dilekleri gerçekleşir.

Bu mübarek İsm-i Şerifi her gün (78) defa okumaya devam edenin işleri yolunda gider.

Bu ism-i şerifi her gün (78) defa okumaya devam eden kimseler korktukları şeylerden kurtulurlar.

Hayır kapılarının açılmasını,saadete ulaşmasını ve rızkın genişlemesini isteyen kimse her gün(78) defa okumalıdır.

Her namazın arkasından (78) defa okumaya devam eden kimsenin dereceleri yükselmesine vesile olur.