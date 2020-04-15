İlk sahura hangi gün kalkılacak? Sorusu sorulmaya başlandı. Tüm İslam aleminin büyük bir coşkuyla beklediği 2020 yılı Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. Bu bağlamda Ramazan ayı Diyanetin açıkladığı 2020 dini günler takvimine 24 Nisan Cuma günü başlıyor. Müslümanlar ilk sahurunu 23 Nisan gecesi yaparken 2020 yılının ilk orucunu ise 24 Nisan günü tutmuş olacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camiler açık olacak mı? Sorusuna ise "Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaza ara verdik. Salgın sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak" şeklinde cevap verdi.
RAMAZAN AYINDA İLK ORUÇ HANGİ GÜN TUTULACAK?
İslamın beş şartından birisi olan oruç ibadetini yerine getirdiğimiz zaman olan Ramazan ayı Diyanetin açıkladığı 2020 dini günler takvimine 24 Nisan Cuma günü başlıyor. Müslümanlar ilk sahurunu 23 Nisan gecesi yaparken 2020 yılının ilk orucunu ise 24 Nisan günü tutmuş olacak.
RAMAZAN AYI BİTİŞ TARİHİ
Diyanetin açıkladığı takvime göre oruç,ibadet ve sabır ayı olan Ramazan 23 Mayıs Cumartesi günü son bulacak.
DİYANETTEN İFTAR AÇIKLAMASI
"Dini vecibelerin yerine getirilmesinde müminlerin, ihlas ve samimiyetle Allah'a kulluk bilincini kaybetmeden doktorlarla istişare ederek bu kararı vermeleri ve keyfi değerlendirmelerden kaçınmaları önem arz etmektedir."
"Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalıdır."
RAMAZANDA CAMİLERDE NAMAZ KILINACAK MI?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camiler açık olacak mı ? sorusuna "Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaza ara verdik. Salgın sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak" şeklinde cevap verdi.
RAMAZAN AYINDA CAMİLER AÇIK MI?
Erbaş yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri sebebiyle önemli olanın cemaatle namaz kılınmaması olduğuna dikkat çekti. 15 gün önce camileri cemaatle namaza kapattıklarını vurgulayan Erbaş " Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak."dedi.
BU SENE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINACAK?
Diyanet, teravih namazında evde kılınması çağrısında bulundu:
"Camilerden uzak kalmamızın hüznünü yaşadığımız şu günlerde, teravih namazlarımızı, mukabelelerimizi evimizde ifa etmek, dualarımızı ve istiğfarlarımızı hep birlikte hanemizden Rabbimize yöneltmek, Ramazan ayının maneviyatından azami derecede istifade etmeye vesile olacaktır."
GÜNLÜK ÇEKİLECEK ZİKİRLER!
Bir hafta boyunca,sabah namazından sonra aşagıdaki şekilde okunup dua edilirse,Allah'ın izniyle dua kabul olur.
Cumartesi günü 100 kere;
"la ; İlahe İlla ente subhaneke inni küntü mine'z-zalimin."
Pazar günü 100 kere;
" La İlahe İllal-lahü'l-Melikü'l-Hakku'l-Mübin."
Pazartesi günü 100 kere;
" La İlahe İllal-lahu Azizün Celilün,ya Aziz,Ya Celil"
Salı günü 100 kere;
" Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin sellim tesliman kesiren."
Çarşamba günü 100 kere;
" La ilahe İllal-lahu halisan muhlisan."
Perşembe günü 100 kere,
" La İlahe İllal-lahu halıku külli şey'in ve hüve ala külli şey'in Kadir."
Cuma günü 100 kere;
" Sübhan-Allah ve'l-hamdü li'llahi ve la ilahe İllallahu v'aallahu Ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-Aliyyi'l-Azim"
Tâhâ Sûresi 25-28. Ayetler;
Okunuşu: " ...Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli."
Anlamı: …Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar." (Taha Suresi 25-28)
Cuma günü hangi dualar - sureler okunur? Cuma gününde hangi ...
İşlerin yolunda gitmesi için okunacak dua;
Yâ Hakim celle celalühü;
Bu mübarek isme her gün(78) defa okumaya devam edenin hacet ve dilekleri gerçekleşir.
Bu mübarek İsm-i Şerifi her gün (78) defa okumaya devam edenin işleri yolunda gider.
Bu ism-i şerifi her gün (78) defa okumaya devam eden kimseler korktukları şeylerden kurtulurlar.
Hayır kapılarının açılmasını,saadete ulaşmasını ve rızkın genişlemesini isteyen kimse her gün(78) defa okumalıdır.
Her namazın arkasından (78) defa okumaya devam eden kimsenin dereceleri yükselmesine vesile olur.
RAMAZAN AYI'NIN ÖNEMİ
Müslümanlar tutukları oruçların mükafatını almak için kıyamet gününde Allah'ın huzuruna vardığında en büyük huzuru tatacaklardır. Peygamberimiz ramazan oruç tutmanın önemi noktasında şöyle buyurmaktadır:" Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeride Allah'a kavuştuğu zamandır." İftar vaktinde edilecek duaların geri çevrilmeyeceğini, Allah tarafından kabul edileceğini Peygamber efendimiz müjdelemiştir.
Ramazan ayının önemi ve fazileti hakkında birçok hadsi şerif vardır. Bunlardan birisinde Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. "Ramazan ayının ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teala, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu birşey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder."
Ramazan'da bir farzı eda etmek ise Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım ayıdır. Bu ay mü'minin rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır.
Ayrıca Ranazan ayının başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.
Peygamber efendimiz bir hadisinde oruçluyken nasıl davranılacağına istiaden şöyle; " Oruç bir kalkandır. Sakın oruçluyken cahillik edipte kem söz söylemeyin. Birisi size sataşacak olursa veya dalaşacak olursa ben oruçluyum deyin." buyurmuştur.