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    Son dakika: Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenleme 'de kabul edildi

    Son dakika haberine göre, Sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Genel Kurulunda kabul edildi. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

    Sağlıkta şiddet yasası kabul edildi
    Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında arttırıldı. Buna göre, Şiddet uygulayanlara hapis cezası verilecek, cezalar ertelenmeyecek.

    CEZALAR YARI ORANINDA ARTIRILACAK
    Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı, görevleri sebebiyle işlenen, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında, ilgili kanunlara göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılacak.

    Söz konusu suçlarda, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak.

    Şiddetin vuku bulduğu sağlık kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde, hizmet ilgili diğer personel tarafından verilecek.

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