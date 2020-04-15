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    • Ekonomi
    • 16.04.2020 03:18
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    • 16.04.2020 03:18
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    açıkladı: Yaşlı ve engellilerin bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık karşılayacak

    Aile, Çalışma ve , "Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız" dedi.

    Bakan Selçuk açıkladı: O ücretler karşılanacak

    Aile, Çalışma ve , kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacaklarını duyurdu.


    Bakan Selçuk, Twitter hesabından "BirlikteBaşaracağız" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlılarımızın ve engellilerimizin gelir durumuna ve engel oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık olarak karşılayacağız."

    Haberler Ekonomi Bakan Selçuk açıkladı: Yaşlı ve engellilerin bakım merkezlerindeki ücretlerini bakanlık karşılayacak
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