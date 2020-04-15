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CHP'nin Adana'daki sözde sahra hastanesine tepki yağdı: Bildiğin pazar yeri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'ın sahra hastanesi olduğunu iddia ettiği yerin Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, fuar alanında perdelerle ayrılmış boş bir alan olduğu bildirildi. Siyasiler ve gazeteciler; Kemal Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'ın, sahra hastanesi açıklamasına tepki gösterdi.

15.04.2020 12:40 - Son Güncelleme: 15.04.2020 12:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





