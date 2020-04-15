CHP'nin Adana'daki sözde sahra hastanesine tepki yağdı: Bildiğin pazar yeri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'ın sahra hastanesi olduğunu iddia ettiği yerin Tüyap Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, fuar alanında perdelerle ayrılmış boş bir alan olduğu bildirildi. Siyasiler ve gazeteciler; Kemal Kılıçdaroğlu ve Zeydan Karalar'ın, sahra hastanesi açıklamasına tepki gösterdi.
15.04.2020 12:40
- Son Güncelleme: 15.04.2020 12:40
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya: "CHP'li Belediyenin yaptığı Adana Sahra Hastanesi. Devletimizin yaptığı Adana Şehir Hastanesi. Sizin hayalleriniz, bizim gerçeklerimizdir."
GALERİ DEVAM EDİYOR
"SSK HASTANELERINDE HASTAYI REHIN BIRAKAN ZİHNİYETTEN NASIL VİZYON BEKLENİR Kİ?"
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili avukat Ali Özkaya: "CHP'nin insanımıza layık gördüğü Adana Büyükşehir Belediyesi Sahra Şehir Hastanesi (!)...
SSK Hastanelerinde hastayı rehin bırakan, koğuşta yatıran ve pislikler yayılmasın diye galoş satan zihniyetten başka nasıl bir vizyon beklenir ki... Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Ak Partinin, milletimizin hizmetine sunduğu Adana Şehir Hastanesi..." Aradaki fark... İnsana verilen değer..."
AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak: "CHP'li Belediyenin yaptığı Adana Sahra Hastanesi. Devletimizin yaptığı Adana Şehir Hastanesi"