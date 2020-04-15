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    • 15.04.2020 16:56
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    Son dakika: 'de feci kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu

    Son dakika haberine göre Otoyolunun Silivri mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir tır bariyerlere çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, bölgede kilometrelerce trafik oluştu.

    TEM'de feci kaza! Kilometrelerce kuyruk oluştu

    Silivri'de Otoyolu'nda bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

    TEM Otoyolu'ndan İstanbul istikametine ilerleyen yabancı plakalı tır, Silivri Gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Savrulan tır, ters yöne dönerek durdu.

    Kazada yaralanan tır sürücüsü, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı, bir süre tek şeritten sağlandı.

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