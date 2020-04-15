Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.04.2020 14:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.04.2020 14:14
    ABONE OL

    ’da virüs fırsatçılarına ! Binlerce hızlı tanı kiti ele geçirildi

    haberi... Şişli'de bir tekstil atölyesine yapılan da 5 bin 575 virüs hızlı tanı kiti ele geçirilirken, satışının izinsiz ve yetkisiz olarak yapıldığı öğrenildi.

    Korona fırsatçılarına operasyon!

    Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokaktaki bir tekstil atölyesinin deposunda izinsiz ve yetkisiz olarak virüs hızlı tanı kiti satışı yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Tekstil atölyesine dün saat 15.00 sıralarında yapılan da 5 bin 575 hızlı tanı kiti ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de ilk kez Koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik bir operasyon yapıldığı öğrenildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere, " İspançiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu " ile " TCK 237 sayılı kanuna Muhalefet " suçlarından işlem yapılırken, adli makamlarca serbest bırakıldılar. .

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel İstanbul’da koronavirüs fırsatçılarına operasyon! Binlerce hızlı tanı kiti ele geçirildi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri