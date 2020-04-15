Son dakika: Bilim insanları açıkladı! 6 yeni corona virüs türü ortaya çıktı!

NTV'de yer alan habere göre, araştırmayı yapan ekip yeni keşfedilen corona virüs türlerinin diğer hayvanlara ya da insanlara geçip geçemeyeceği sorusunu cevaplayabilmek adına daha detaylı bir araştırma yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

KORONA VİRÜSÜNÜN GÜN GÜN BELİRTİLERİ NELER?

1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.