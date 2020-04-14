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    Son dakika deprem haberi: 'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem | son depremler

    Son dakika haberi... Afet ve () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.38'de 'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Hatay'da korkutan deprem

    'de, 'ın Yayladağı ilçesi açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.38'de Yayladağı açıklarında 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


    Depremin, 27,45 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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