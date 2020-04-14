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    • 15.04.2020 05:40
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    Son dakika: 'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

    kabul edilen, "Ceza ve ile Bazı "un 'de yayımlanmasının ardından 'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

    İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı

    İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesiyle 'nden tahliye edilen mahkumlar otobüslerle çıktı.

    kabul edilen, "Ceza ve ile Bazı "un 'de yayımlanmasının ardından 'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.



    Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler otobüslerle dışarı çıkartıldılar.



    Polisin cezaevi çevresinde aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında tahliye edilenler Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüslerle polis ekiplerinin eskortluğunda cezaevinden ayrıldı.

    Tahliye edilenlerin bindikleri otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve tahliye edilenlerin maske taktıkları görüldü.

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