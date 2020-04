Sağlık Bakanlığı'nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı İstanbul'da başladı. Vatandaşlar, TC kimlik numaraları ve telefonlarına Sağlık Bakanlığı'nın SMS'le göndereceği bir kodla ücretsiz maskelerini temin edebilecek. İlk etapta İstanbul'da 5 bin 200 eczaneye 2.5 milyon maske dağıtıldı.

HER 10 GÜN İÇİN 5 MASKE

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, "İstanbul'daki 5 bin 200 eczanede maskelerimiz mevcut. İlk partide 2.5 milyon civarı maske dağıtıldı. Her 10 gün için bir vatandaşa 5 maske vereceğiz. Ecza depolarımız Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği maskeleri eczanelerimize dağıtmaya başladı. Eczane başı 500'er adet dağıtıldı. Şimdi, hastalarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı mesaj atacak 'eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz' diye. Onların maskelerini eczanelerden vereceğiz" dedi.



VATANDAŞLAR MEMNUN

Eczacı Yiğit Gümrü ise, "Bugün maskeler gönderildi. 'Reçetem' sistemine giriş yaptık maskeleri. Telefonlara mesaj gelecek. O mesajla gelen şifreyle biz de kayıt oluşturduk. Bunu dağıtabilmemiz için vatandaşların cep telefonlarına mesajla kod gelmesi lazım. Vatandaşlar Uygulamadan çok memnunlar. Kodlar gönderilmeye başlandıkça gelirler" dedi. Erzurum'da koronavirüs ile girilen mücadelede hemen her alanda vatandaşa hizmet eden emniyet görevlileri bu seferde vatandaşlara maske dağıttı. (Sabah)