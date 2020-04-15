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    Son dakika: dağıtımı başladı! Her eczaneye 500 maske

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 2 milyona yakın kişiye bulaştı. Uzmanlar damlacıklar ile bulaşan koronavirüsten korunmak için maske takmanın büyük önemi olduğunu açıkladı. Açıklamanın ardından adeta karaborsaya düşen maskeye Ticaret Bakanlığı el attı. Artık eczanelerde devlet tarafından ücretsiz olarak maske dağıtımı başladı. Vatandaşlar, kimlik numaraları ve telefonlarına ’nın ’le göndereceği kodla alabilecek.

    Ücretsiz maske dağıtımı başladı!

    'nın eczaneler aracılığıyla dağıtımı 'da başladı. Vatandaşlar, kimlik numaraları ve telefonlarına Sağlık Bakanlığı'nın 'le göndereceği bir kodla ücretsiz maskelerini temin edebilecek. İlk etapta İstanbul'da 5 bin 200 eczaneye 2.5 milyon maske dağıtıldı.

    HER 10 GÜN İÇİN 5 MASKE
    İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, "İstanbul'daki 5 bin 200 eczanede maskelerimiz mevcut. İlk partide 2.5 milyon civarı maske dağıtıldı. Her 10 gün i bir vatandaşa 5 maske vereceğiz. Ecza depolarımız Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği maskeleri eczanelerimize dağıtmaya başladı. Eczane başı 500'er adet dağıtıldı. Şimdi, hastalarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı mesaj atacak 'eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz' diye. Onların maskelerini eczanelerden vereceğiz" dedi.

    VATANDAŞLAR MEMNUN
    Eczacı Yiğit Gümrü ise, "Bugün maskeler gönderildi. 'Reçetem' sistemine giriş yaptık maskeleri. Telefonlara mesaj gelecek. O mesajla gelen şifreyle biz de kayıt oluşturduk. Bunu dağıtabilmemiz için vatandaşların cep telefonlarına mesajla kod gelmesi lazım. Vatandaşlar Uygulamadan çok memnunlar. Kodlar gönderilmeye başlandıkça gelirler" dedi. 'da koronavirüs ile girilen mücadelede hemen her alanda vatandaşa hizmet eden emniyet görevlileri bu seferde vatandaşlara maske dağıttı. (Sabah)

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