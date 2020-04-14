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    • 15.04.2020 04:11
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    Son dakika: 'da infaz düzenlemesiyle 715 hükümlü tahliye edildi

    kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun 'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 715 hükümlü tahliye edildi.

    Adıyaman'da 715 hükümlü tahliye edildi

    kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun 'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 715 hükümlü tahliye edildi.

    Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler, belediye otobüslerine bindirilerek Valilik önüne getirildi.

    Hükümlüler, otobüsten indikten sonra yakınları tarafından karşılanarak evlerine döndü. Tahliyeler sırasında, sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği gözlendi.

    Hükümlü yakınlarından Cengiz Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölbaşı ilçesinden Adıyaman'a geldiğini belirterek, "TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından tahliye edilen amcamı bekliyorum. Hükümlülere verilen haktan dolayı devletimizin yetkililerine teşekkür ederim. " dedi.

    Hükümlülerden İsmail Tosun ise infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesine ilişkin 'a teşekkür ederek, "Cezaevinden tahliye oldum. Mutluyum, aileme kavuştum." diye konuştu.

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