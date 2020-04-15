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Resmi Gazete'de yayımlandı: İnfaz düzenlemesi maddeleri neler? İşte infaz düzenlemesinin tam metni

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı. Peki, ceza infaz düzenlemesinin maddeleri neler? İşte TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun maddeleri...

15.04.2020 00:56 - Son Güncelleme: 15.04.2020 00:56
Resmi Gazete'de yayımlandı: İnfaz düzenlemesi maddeleri neler? İşte infaz düzenlemesinin tam metni

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı yeni yasa Resmi Gazete'de yayımlandı. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: İnfaz düzenlemesi maddeleri neler? İşte infaz düzenlemesinin tam metni

Peki, ceza infaz düzenlemesinin maddeleri neler? İşte TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun maddeleri...

Resmi Gazete'de yayımlandı: İnfaz düzenlemesi maddeleri neler? İşte infaz düzenlemesinin tam metni
Resmi Gazete'de yayımlandı: İnfaz düzenlemesi maddeleri neler? İşte infaz düzenlemesinin tam metni
Resmi Gazete'de yayımlandı: İnfaz düzenlemesi maddeleri neler? İşte infaz düzenlemesinin tam metni
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