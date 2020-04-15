Resmi Gazete'de yayımlandı: İnfaz düzenlemesi maddeleri neler? İşte infaz düzenlemesinin tam metni
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı. Peki, ceza infaz düzenlemesinin maddeleri neler? İşte TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun maddeleri...
15.04.2020 00:56
- Son Güncelleme: 15.04.2020 00:56
DİĞER GALERİLER