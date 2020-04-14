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    • 14.04.2020 18:25
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü

    Son dakika haberine göre, Başkan , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye’nin KKTC’ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam  edeceğini ifade edildi. Kritik temasın ardından A Haber canlı yayınına katılan Ersin Tatar, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.

    Başkan Erdoğan'dan kritik temas

    Başkan , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Başkan Erdoğan, Ersin Tatar görüşmesinde, Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam edeceğini ifade edildi.



    BAŞBAKAN TATAR GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI ANLATTI
    Kritik temasın ardından A Haber canlı yayınına katılan Ersin Tatar, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Tatar, "Sayın Cumhurbaşkanı'na koronavirüsle verdiğimiz mücadeleyi buradaki gelişmeleri, sağlık malzemeleri konusunda Türkiye'nin ilgi ve alakasının bizi son derece memnun ettiğini ve gelinen son aşamayı değerlendirdik. Bizimle ilgilendiği için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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