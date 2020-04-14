Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan gazeteci Fazıl duygun dün sabaha karşı Niğde'deki evinde polis operasyonu ile gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ortaya çıkan Duygun, Niğde'den Ankara'ya getirilmişti.





Emniyetteki sorgusu tamamlanan Fazıl Duygun bugün Ankara Adliyesine çıkarıldı.

Sabah'ın haberine göre soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli kontrol kararıyla nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Fazıl Duygun hakkında hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılma kararı verildi.



FETÖ PROVOKATÖRÜNÜ VE İLİŞKİLERİNİ İLK DEŞİFRE EDEN İSİMLERDEN

Yazar Fazıl Duygun, tutuklanan "Ankara Kuşu" adlı twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Duygun, "Kuş'un asli görevi, Ak parti içerisinde gözüküp algı yaratmaktı. 2015-2018 yıllarında dağıttığı hediyelerin Finansörleri tek tek tespit edildi. Hangi siyasinin talimatıyla kuşa finansör oldular. Tek tek belgelendi." demişti. Yaşar'ın İYİ Parti ile arasının iyi olduğuna değinen Duygun, "Öyle ki, İP'le bile arası çok iyiydi, yani sizin anlayacağınız, 4-5 ipte oynatılan bir cambaz. Ankara Kuşu ve Lütfi Türkkan yemekteler." diyerek bağlantıyı ifşa etmişti.

Gelecek Partisi ve Selçuk Özdağ hakkında açıklamalarda bulunan Duygun, "Davutoğlu ve Özdağ Ak Parti'den ayrılınca, Ankara Kuşu- Oktay YAŞAR'ı yeni partilerinin PR'ı ve Ak Partiyi karalamak için kullanmaya başladılar. Selçuk Özdağ'ı Ak Partiye kim getirdi bunları tüm Türkiye biliyor ama yarın detaylı yazacağım. Özdağ Üniversitede görev yaptığı dönem adı bir taciz olayını karıştı, bu dosya sebebiyle ipini nereye kaptırdı, kimin dediklerini yapmakla yükümlü birkaç örnek resimler." demişti.







EN ÇOK DAVUTOĞLU'NUN EKİBİ SEVİNDİ!

Ahmet Davutoğlu'nun partisinin kurucuları arasında yer alan eski vekil Selçuk Özdağ'ın yaptığı ''Niğde ses ver....Niğde seni bekliyoruz....Yarın günlerden Niğde olsun...'' dikkati çekti.Gazeteci Salih Tuna, Özdağ'ın bu paylaşımına yanıt olarak ''Bu gözaltı şunları neden bu kadar sevindirdi acaba?'' ifadelerini kullandı.

İşte gazeteci Fazıl Duygun'un kirli ilişkiyi deşifre ettiği o tweetler:

1-Ankara Kuşu hesabıyla alakalı dün akşam paylaşım yapmıştım. Dün gece sabaha kadar tehditler hakaretler durmak bilmedi. Şunu hatırlatmak isterim ki, ben bazen kızarım ama vatanıma ve devletime-milletime ihanet etmem, ihanet ettirmem de! Şimdi başlıyoruz.

2- Melih Gökçek tarafından 2016 yılında " Ankara Kuşu hesabı Fetöcü" denilmesine rağmen dikkate alınmadığı sanıldı. Oysa ki, devlet, kuşun tüm irtibatlarıyla Ak Parti içinde temizlik düğmesine bastı. Kuş hiçbir zaman Ak Partili olmadı.

3- Kuş'un asli görevi, Ak parti içerisinde gözüküp algı yaratmaktı. 2015-2018 yıllarında dağıttığı hediyelerin Finansörleri tek tek tespit edildi. Hangi siyasinin talimatıyla kuşa finansör oldular. Tek tek belgelendi.

4- Ankara Kuşu'nun diyalog halinde olduğu G.K. ve B.I. Vasıtasıyla Ak Parti aday adaylarının isim listelerine ulaştıkları, birçok aday adayı hakkında karalama yapması için Oktay Yaşar'ın görevlendirildiği tespit edildi.

5- Ankara kuşu her ne kadar Ak Partili gözükmeye çalışsa bile, özündeki hainliklerini asla gizleyemedi. Yeri geldiğinde, karaladığı Türkiye Gerçekleri hesabıyla dost oldu. Oysa her ikisini aynı akıl yönetiyordu.

6- Öyle ki, İP'le bile arası çok iyiydi, yani sizin anlayacağınız, 4-5 ipte oynatılan bir cambaz. Ankara Kuşu ve Lütfi Türkkan yemekteler.

7-Oktay Yaşar'ın yönettigi http://bariyertv.com sitesi ne hikmetse 15 Temmuz'dan hemen sonra kapatıldı.Çünkü BariyerTV FETÖ&HDP propagandası yapan kamikaze haberleriyle operasyon çeken 1 haber sitesiydi.Öncelikle Oktay Yaşar'ın geçmişi temizlenmeliydi.Hemen siteler kapatıldı.

8- Yapılan bu kirli plan ile, sürekli olarak o tarihte Genel Başkan Binali Beyin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önüne gelecek raporlar, önce Ankara Kuşu tarafından yazılıyordu.

9– Ak Parti Genel Merkezinde ise suçsuz günahsız isimleri, Selçuk Özdağ ajan ilan edip, Genel Merkezden uzaklaştırıyordu. Sözde Ankara Kuşuna bilgi verenleri uzaklaştırdı. Oysa ki, asıl bilgi ondan gidiyordu.

10- Davutoğlu ve Özdağ Ak Parti'den ayrılınca, Ankara Kuşu- Oktay YAŞAR'ı yeni partilerinin PR'ı ve Ak Partiyi karalamak için kullanmaya başladılar.

11- Geçmişinde FETÖ ile koyun koyuna olan ve yetiştirilmiş bir Fetö'cö olarak, FETÖ'den gelen talimatlar doğrultusunda DHKP-C örgütüyle bağlantılı isimlerle sürekli bir araya geldi. Aldığı talimat KAOS oluşturmak ve İsyanı tetiklemekti.

12- Ak Partili gözüken ama özünde hain olan Ankara Kuşu, İBB seçimlerinde de sürekli olarak Ak parti aleyhine faaliyet ve propaganda yaptı. Çünkü talimat Davutoğlu'ndan gelmişti. İBB seçimi, Ak Partiye mutlaka kaybettirilmeliydi.

13- İBB seçimleri sonrası Ankara Kuşu yaptığı tüm hainliklere rağmen kendisine dokunulmadığını görünce, cesaretlenerek sürekli Ak Partili siyasi ve bürokratlara iftira atmaya başladı. Oysa ki, attığı her adım tek tek kaydediliyordu.

14- Oktay Yaşar hakkında hemen savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Selçuk Özdağ'ın Darbe Komisyonu Başkanvekili olması sebebiyle makam ve yetkisi kullanılarak KYOK kararı alınarak Oktay'ın geçmişi hukuken aklanmaya çalışıldı.

15- Selçuk Özdağ hiçbir zaman Oktay ile direk diyaloğa geçmemekteydi. Diyalogların tamamı Berivan Algın tarafından yürütülmekteydi. Algın, Özdağ ile beraberdi sürekli. İl il gezip açılışlarda protokollerde yer alırdı.

Berivan Algın ve Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı

16- Berivan Algın Ankara Kuşu hesabına Ak Parti Genel Merkezinden sürekli veri aktarmakla meşguldü. Boyu127 Cm boyunda olduğu için Ak Parti'de bulunan sensörlü lambalar bile Berivan hanımı yakalayamıyordu.Rahatça dolaşıp bilgi toplayıp,Oktay Yaşar'a (Ankara Kuşuna) ulaştırıyordu.

17- Selçuk Özdağ dün gece uyumamış, sabaha kadar yazdıklarımı okumuş,birkaç kez beğendi sonra beğenilerini geri çekti, beni hukukla tehdit etti. "Hukuk" olacaksa her şekilde varım, ha hukuksuzluk, kumpas ise kendinden biliyorsun zaten. Ömrü FETÖ ile mücadelede geçmiş 1 İBDAcıyım!

18- Selçuk Özdağ'ı Ak Partiye kim getirdi bunları tüm Türkiye biliyor ama yarın detaylı yazacağım. Özdağ Üniversitede görev yaptığı dönem adı bir taciz olayını karıştı, bu dosya sebebiyle ipini nereye kaptırdı, kimin dediklerini yapmakla yükümlü birkaç örnek resimler.

19-Selçuk Özdağ, 2011 Haziran seçimleri öncesi, Manisa Köfteci Ali'de, son dakikada adınızın yazıldığı, milletvekilliği listesi adaylık pazarlıklarında neler yaşandı acaba? Sizi, listeye kim koydu?

20- Soru şu: Acaba aileden çok yakın ve tanınmış biri FETÖ'den dolayı içeri alınmış mıydı?

21-Selçuk Özdağ, Ankara Kuşu Oktay Yaşar'ın hasretine dayanamaz ve 4 Aralık 2016 tarihinde, bizzat kendisinin desteğiyle yayın yapan http://enpolitik.com sitesinin Manisa ofisinin açılış töreni için bir davet verilir. En politik haber sitesi için de,

22-15 Temmuz sonrası FETÖcülerin işgalinden kurtarılan Manisa'daki Vakıflar Bölge Müdürlüğünün tahsis ettiği tarihi bir bina tutuldu.

Bölge yerel medyasında, içinde Oktay Yaşar-Ankara Kuşunun da bulunduğu bol bol foto-haber çıkar.

23-Ankara Kuşu 4 Aralık 2016 Akşamı, şöyle bir twit atar: Manisa'dayız, açılıştayız.

24- Yarın akşam, Ankara Kuşu üzerinden ve kimin talimatıyla hangi siyasi ve bürokratlara operasyon çekildi? Hangi siyasi aday adaylarından Oktay Yaşar para aldı. Tek tek belgeleriyle paylaşacağım. Lütfen hesabıma destek.



































