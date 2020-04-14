Koronavirüs tedavisine ilişkin çok önemli bir karara daha imza atıldı. Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavisi sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz olarak yapılacak.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.



Alınan karara göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (COVID-19) hastalığı ile mücadele kapsamında, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan söz konusu hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipmandan, hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmandan, hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan, sosyal güvencesine bakılmaksızın ücretsiz olarak yararlanılacak.



Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak doğabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye

Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.



Karar, 1/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.