Haydar Baş öldü mü? Haydar Baş kimdir? Haydar Baş kaç yaşındaydı, nereli?

Haydar Baş öldü mü? Haydar Baş kimdir, kaç yaşında, nereli? BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs teşhisi konulduktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ailesiyle birlikte virüse yakalanan Baş'ın geçtiğimiz gün yoğun bakıma alındığı öğrenilmişti. Bu gelişmelerin ardından Haydar Baş kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranıyor. Haydar Baş öldü mü? Konuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı…
HAYATINI KAYBETTİ
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, corona virüs teşhisiyle Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
HAYDAR BAŞ KİMDİR?
28 Ocak 1947 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Haydar Baş ilk, orta ve lise öğrenimini yine aynı şehirde tamamlamıştır. 1970 yılında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olan Baş, akademik eğitimini Bakü Üniversitesi'nde sürdürerek profesör unvanını almaya hak kazanmıştır.
Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice dillerine hakim olduğu söylenen Haydar Baş birçok medya kuruluşunun sahibidir. Av TV, İcmal dergisi, Kadırga TV, Köy TV, Meltem TV, Mesaj TV, Sıhhat TV, Yeni Mesaj gazetesi gibi kuruluşlar kendisine aittir. Aynı zamanda siyasetçi sıfatına sahip olan Haydar Baş, 2001 yılında kurulan Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) kurucu başkanıdır. 2011 yılında Demokrat Parti'den milletvekili adayı olmuştur.
Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur.
Lisansüstü eğitimini ve doktorasını "Veda Hutbesinde İnsan Hakları" konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek "İslam ve Hz. Mevlana", "Tasavvuf Tarihi", "Din Sosyolojisi" ve "Din Psikolojisi" konularındaki tezleri neticesinde "Profesörlük" unvanını da aynı üniversiteden almıştır.
Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde vazifesini sürdürmektedir.
Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir:
-Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.
-Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.
-İPA A.Ş.'nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.
-BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.'nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusudur.
- İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.
-Haydar Baş aynı zamanda Milli Basın Kurultayları'nı tertip eden Basın Kurulu'nun başkanıydı.