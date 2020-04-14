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    • 14.04.2020 10:43
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    'de sosyal mesafeyi hiçe saydılar: 1 cenaze 15 koronavirüs vakası

    ’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs dünya genelinde 2 milyona yakın kişiye bulaştı. Uzmanlar damlacıklarla bulaşan koronavirüsten korunmak için sosyal mesafenin korunması gerektiğini söyledi. Sosyal mesafenin ne kadar önemli olduğu ’de yaşanan bir olayda gözler önüne serildi. Gelen son dakika haberine göre, ’de yaşayan hastası vefat edince cenazesi memleketi Mardin’in Eymirli köyünde defnedildi. Çadır yasak olduğu için aile taziyeleri evde kabul etti. Sosyal mesafe ve izolasyona uyulmadığı için cenazeye katılan 15 kişiye virüs bulaştı.

    1 cenaze 15 koronavirüs vakası

    'in ilçesinde yaşanan bir olay, corona virüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemini bir kez daha ortaya koydu. 'de yaşayan hastası hayatını kaybettikten sonra defnedilmek üzere memleketi Kızıltepe'ye bağlı Eymirli Köyü'ne getirildi. Yaklaşık 2 bin nüfuslu köyde, cenaze i taziyeye giden 15 kişiye virüs bulaştı. Olayın ardından Eymirli Köyü karantinaya alındı.

    EVE BAŞSAĞLIĞINA GİDİLDİ
    Yeni Şafak'ın haberine göre; Eymirli Köyü Muhtarı Feyat Sincaroğlu, "İzmir'de yaşayan amcamızın oğlunun eşi Melahat Kılıç 8 ay önce kansere yakalanmıştı. Kemoterapi gören Melahat Hanım vefat etti. Ailesi cenazeyi defnetmek için köye getirdi. Cenazede bir araya gelindi. Taziye çadırları yasak olduğu için aile içerisinde eve başsağlığına gidildi. Çevre illerden sadece telefon açıldı. Kimden kaynaklandığını bilmiyoruz" dedi.

    MUHTAR DA VİRÜSÜ KAPTI
    Cenaze sahiplerinin akrabası olan Sincaroğlu da, corona virüse yakalananlar arasında yer aldı. Vakaların gribe benzediği için ciddiye alınmadığını belirten Sincaroğlu, şunları anlattı:

    "1 haftayı evde geçirdim. Durumu ciddiye almadım. ilk önce belimden başladı. Daha sonra tat alamamaya başladım. Boğazlarımda kuruluk vardı ve ne kadar su içsem de damağım ıslanmadı. Ağrı mideme indi. Ardından başımda başlayan ağrı dayanılmaz hale geldi."

    ERKEN TANI KURTARDI
    Kardeşlerim hemen ambulans çağırdı. Tahlillerim pozitif çıktı. Hastanede 6 gün kaldım. Önceki gün taburcu edildim. Şu an iyiyim sadece halsizlik var. Hastanede çok güzel ilgilendiler. Kardeşlerim benden önce hastaneye giderek test yaptırmışlardı. Onların da testi pozitif çıktı. Erken tanı konduğu için tedavileri daha kısa sürdü."

    VİRÜS İZMİR'DEN GELDİ
    Köyde daha önce virüs vakasına rastlanmadığını belirten AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "İzmir'den gelen cenaze sahiplerinin, oradan aldıkları virüsü cenazeye katılan ve taziyede bulunan kişilere bulaştırdığı düşünülüyor. Aynı aileden 15 kişide corona virüs çıktı. Köyde corona virüs çıkmasıyla birlikte bölge karantinaya alındı" dedi.

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