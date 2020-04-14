Corona virüs (Korona) CANLI harita! 14 Nisan vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklama

14 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 34 bin 456 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bu kapsamda günün vaka ve vefat sayılarını öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden son detayları öğrenmek istiyor. İşte Corona virüs (Korona) CANLI harita...
14 NİSAN CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?
13 NİSAN TEST, VAKA, VEFAT VE İYİLEŞEN SAYISI
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre,
Son 24 saatte 98 hasta vefat etti, 511 hasta iyileşti.
Toplam test sayısı 410 bin 556, toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı 1296, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 957 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, test sayısının yakında 500 bine ulaşacağına dikkati çekerek, "Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." bilgisini verdi.
CORONA VİRÜS İL GENELİ DAĞILIMI HARİTASI
İstanbul geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Ankara geneli koronavirüs yoğunluk haritası
İzmir geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Sakarya geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Zonguldak geneli koronavirüs yoğunluk haritası
Kocaeli geneli koronavirüs yoğunluk haritası