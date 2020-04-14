Corona virüs (Korona) CANLI harita! 14 Nisan vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklama

14 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 34 bin 456 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bu kapsamda günün vaka ve vefat sayılarını öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden son detayları öğrenmek istiyor. İşte Corona virüs (Korona) CANLI harita...

14 NİSAN CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?