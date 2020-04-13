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    • 13.04.2020 13:57
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    : Bakanlıktan 28 ile genelgesi! Hiçbiriyle temas kurulmayacak

    haberine göre nca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak.

    Bakanlıktan 28 ile yeni genelge! Temas kurulmayacak

    nca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak.



    Genelgeye göre, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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