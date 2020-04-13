Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi. Genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak.
Genelgeye göre, kontroller neticesinde risk taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu ekipmanlar ile temas sağlanacak.
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